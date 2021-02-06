ضبط 5146 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5146) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2602) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(130) مخالفة السير بدون تراخيص.
(7) مخالفة موقف عشوائي.
(45) مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات مرورية حوادث

أخبار تهمك

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يحصل على خدمات شبيه محمد صلاح

منذ 39 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 21 ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

الباحث المصري المشارك في لقاح أكسفورد يكشف بشرى سارة عن فيروس نيباه (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد للأهلي بالقوة الضاربة

منذ 39 دقيقة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ ساعتين

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط 3253 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4243 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 3587 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 3862 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4830 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4965 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

12:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

11:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع