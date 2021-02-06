بورصة النيل تحقق تداولات بـ 8.6 مليون جنيه هذا الأسبوع
السبت 06/فبراير/2021 - 11:40 ص
نيفين سمير
ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بورصة النيل- بنسبة 3.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلًا مستوى 1113 نقططة.
وسجلت بورصة النيل تداولات بحوالي 8.6 مليون جنيه وبأحجام تداول 3 مليون ورقة مالية منفذة علي عدد213.4 ألف عملسية بيع وشراء
وكانت البورصة المصرية قد أنهت تداولات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ،وا رتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11598 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.13% إلى 2414 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.46% إلى 3440 نقطة