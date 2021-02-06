بورصة النيل تحقق تداولات بـ 8.6 مليون جنيه هذا الأسبوع

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بورصة النيل- بنسبة 3.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلًا مستوى 1113 نقططة.





وسجلت بورصة النيل تداولات بحوالي 8.6 مليون جنيه وبأحجام تداول 3 مليون ورقة مالية منفذة علي عدد213.4 ألف عملسية بيع وشراء



