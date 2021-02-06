عاجل.. انطلاق القمة الأفريقية في دورتها الـ34 عبر الفيديو كونفرانس

السبت 06/فبراير/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
انطلقت أعمال القمة الأفريقية في دورتها الـ 34 عبر الفيديو كونفرانس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل قبل قليل.

إقرأ أيضا..
قالت الدكتورة هبة البشبيشي، متخصصة في الشؤون الإفريقية، إن زيارة رئيس الكونغو الديمقراطية لمصر تعكس قوة العلاقات بين البلدين.

وتابعت "البشبيشي" خلال تصريحات تليفزيونية، «مصر تدعم القارة الأفريقية بصورة كبيرة، والقاهرة دائما مصدر أمان للأفارقة».

وتوقعت احتمالية اتجاه الكونغو إلى طرح قضية سد النهضة للتصويت داخل الاتحاد الأفريقي بعد توليها رئاسة الاتحاد، إضافة إلى احتمال عقد الكونغو جلسات تفاوض دورية مع الدول الثلاث، معربة عن تخوفها من إمكانية حدوث استقطاب داخل الاتحاد الأفريقي عبر التكتلات المتواجدة داخله.

وأضافت «تصرفات إثيوبيا تتسم بالرعونة والعجرفة، وحال عدم التزامها بالقرارات المستقبلية للاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو، ستواجه تعليق العضوية بالاتحاد، فضلا عن احتمالية مواجهة عقوبات اقتصادية.

ووصفت آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بمجرم حرب، جراء الأفعال التي ارتكبها بحق أبناء تيجراي، مشيرة إلى أن ملف سد النهضة لن يتأثر بالصراعات الداخلية التي تشهدها إثيوبيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

القمة الأفريقية الفيديوكونفرانس افريقيا أخبار مصر

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان مندهش من برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 19 ساعة

هل يطبق النموذج السويسري في بطولة دوري أبطال أوروبا ؟

منذ ساعة و نصف

الباحث المصري المشارك في لقاح أكسفورد يكشف بشرى سارة عن فيروس نيباه (فيديو)

منذ ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ ساعتين

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ 35 دقيقة

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الداخلية" تصدر بيانًا مهمًا بعد قليل

عاجل.. انطلاق فعاليات منتدى "الصين أفريقيا" بمشاركة الرئيس السيسي

انطلاق القمة الإفريقية الألمانية المصغرة بمشاركة السيسي

بعد قليل.. انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ

انطلاق الاجتماع الأول لنواب العموم العرب برئاسة المستشار نبيل صادق

عاجل.. السيسي يصل مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

10:26 ص

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع