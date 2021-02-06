عاجل.. انطلاق القمة الأفريقية في دورتها الـ34 عبر الفيديو كونفرانس

انطلقت أعمال القمة الأفريقية في دورتها الـ 34 عبر الفيديو كونفرانس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل قبل قليل.

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قالت الدكتورة هبة البشبيشي، متخصصة في الشؤون الإفريقية، إن زيارة رئيس الكونغو الديمقراطية لمصر تعكس قوة العلاقات بين البلدين.





وتابعت "البشبيشي" خلال تصريحات تليفزيونية، «مصر تدعم القارة الأفريقية بصورة كبيرة، والقاهرة دائما مصدر أمان للأفارقة».





وتوقعت احتمالية اتجاه الكونغو إلى طرح قضية سد النهضة للتصويت داخل الاتحاد الأفريقي بعد توليها رئاسة الاتحاد، إضافة إلى احتمال عقد الكونغو جلسات تفاوض دورية مع الدول الثلاث، معربة عن تخوفها من إمكانية حدوث استقطاب داخل الاتحاد الأفريقي عبر التكتلات المتواجدة داخله.





وأضافت «تصرفات إثيوبيا تتسم بالرعونة والعجرفة، وحال عدم التزامها بالقرارات المستقبلية للاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو، ستواجه تعليق العضوية بالاتحاد، فضلا عن احتمالية مواجهة عقوبات اقتصادية.



