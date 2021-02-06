باكستان تسجل 1286 إصابة جديدة بكورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، 28 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفًا و914 حالة اليوم.

 

وقد رصد المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، 1286 جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 553 ألفاً و128 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

 

وكشفت السلطات الصحية الباكستانية، أنه مازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة.

 

وكانت باكستان، أجرت حتى الآن 8 ملايين و155 ألفاً و766 اختباراً للكشف عن الفيروس، و33 ألفاً و319 في الساعات الـ24 الماضية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الباكستانية، عن تعافي 508 آلاف 700 شخص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1908 مريضًا في حالة حرجة.

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