التعليم العالي تكشف تفاصيل بدء القبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة (فيديو)

السبت 06/فبراير/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل نظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن التقديم على الجامعات سواء حكومية أو أهلية أو خاصة تختلف عن بعضهما، حيث أن الجامعات الخاصة كانت التقديم لها يتم بشكل فردي، ولكن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات اتاحت التقديم إلكترونيًا.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائيةTeN، أن الطالب يدخل على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة، ويدخل بياناته الشخصية حتى يدخل على صفحته ويتابع الخطوات.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الطالب يجب أن يراعي مطابقة مجموعه لترتيب الرغبات، ويراعي الحد الأدنى للقبول في القطاع الذي يتقدم عليه، ويتأكد من نجاح طلبه ويستطيع التعديل في رغباته خلال الـ 3 أيام.

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