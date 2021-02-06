التعليم العالي تكشف تفاصيل بدء القبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل نظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن التقديم على الجامعات سواء حكومية أو أهلية أو خاصة تختلف عن بعضهما، حيث أن الجامعات الخاصة كانت التقديم لها يتم بشكل فردي، ولكن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات اتاحت التقديم إلكترونيًا.





وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائيةTeN، أن الطالب يدخل على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة، ويدخل بياناته الشخصية حتى يدخل على صفحته ويتابع الخطوات.



