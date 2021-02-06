ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

السبت 06/فبراير/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
يحتل لويس سواريز نجم هجوم فريق أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 نقطة.


وتلعب اليوم السبت 6 فبراير أربعة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1- لويس سواريز.. 14 أهداف
2- يوسف النصيري .. 12 أهداف
3- ليونيل ميسي.. 12 أهداف
4- جيرارد مورينو.. 10 أهداف
5- كريم بنزيما.. 10 أهداف
6- اياغو اسباس .. 9 أهداف
7- روجر مارتي .. 9 اهداف
8- ميكيل اويارزابال .. 8 أهداف
9- خوسي لويس موراليس.. 8 أهداف
10- سيرخيو كاناليس .. 7 أهداف

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