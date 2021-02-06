ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت

يحتل لويس سواريز نجم هجوم فريق أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 14 نقطة.









وتلعب اليوم السبت 6 فبراير أربعة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.









وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:





1- لويس سواريز.. 14 أهداف

2- يوسف النصيري .. 12 أهداف

3- ليونيل ميسي.. 12 أهداف

4- جيرارد مورينو.. 10 أهداف

5- كريم بنزيما.. 10 أهداف

6- اياغو اسباس .. 9 أهداف

7- روجر مارتي .. 9 اهداف

8- ميكيل اويارزابال .. 8 أهداف

9- خوسي لويس موراليس.. 8 أهداف

10- سيرخيو كاناليس .. 7 أهداف