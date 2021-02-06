عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

تقرر تأخر وصول بعثة فريق بايرن ميونيخ إلى العاصمة القطرية الدوحة لمدة ٧ ساعات كاملة قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وكان من المقرر وصول البعثة صباح اليوم لكنها تأخرت لمدة ٧ ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية في ألمانيا، حيث من المقرر وصولها عصر اليوم إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.





ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة الأهلي بعد غد الاثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر خلال الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير الجاري.