شارع باسم الدكتور زاهي حواس بمدينة الرحاب

قامت إدارة مدينة الرحاب بإطلاق اسم عالم المصريات المعروف ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس على أحد شوارعها، حيث جائت لافتة الشارع بعنوان "شارع د. زاهي حواس"



والدكتور زاهي حواس ترقى في المناصب بالمجلس الأعلى للآثار حتى وصل إلى أمين عام المجلس والذي كان يتبع وزارة الثقافة، ولما صارت الآثار وزارة مستقلة جاء هو كأول وزير للآثار في مصر.



ولد زاهي حواس في 28 مايو 1947 في قرية صغيرة بالقرب من مدينة دمياط، وكان يحلم أن يصبح محاميًا، ولكنه أصبح طالبًا بجامعة الإسكندرية الآداب في الآثار اليونانية والرومانية، وحصل على درجة البكالوريوس في عام 1967م، وفي عام 1979م، حصل حواس على دبلوم في علم المصريات من جامعة القاهرة.



وعَمّل حواس في الأهرامات كمفتش آثار، وفي سن 33 عام، حصل حواس على زمالة فولبرايت لحضور جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا لدراسة علم المصريات، ثم حصل على درجة الماجستير في الآداب في علم المصريات والآثار السورية الفلسطينية في عام 1983م، وعلى درجة الدكتوراه في علم المصريات في عام 1987م من مجموعة الدراسات العليا في الفن والآثار في العالم المتوسطي أو (AAMW).



بعد عام 1988م، درس حواس علم الآثار والتاريخ والثقافة المصرية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في القاهرة، وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وركّز جهوده للمساعدة في إنشاء برنامج منهجي للحفاظ على المعالم التاريخية وإستعادتها، أثناء تدريب المصريين على تحسين خبراتهم في أساليب التنقيب والإسترجاع والحفظ.



كبير المفتشين بالجيزة

تم تعيين حواس في منصب كبير مفتشي هضبة الجيزة، وترك المنصب في عام 1993م، بعدها أعيد حواس إلى منصب كبير المفتشين في أوائل عام 1994م، وفي عام 1998م، عين حواس مديرًا لهضبة الجيزة، وفي عام 2002 كأمين عام للمجلس الأعلى المصري للآثار.



الاكتشافات

زاهي حواس مشهور بالكثير من الإكتشافات الحديثة، بما في ذلك مقابر بناة الهرم في الجيزة ووادي المومياوات الذهبية في الواحات البحرية. في الجيزة، كشف الهرم الساتلي من خوفو. في عام 2005، كجزء من مشروع المومياء المصرية الذي ترعاه الجمعية الجغرافية الوطنية لمعرفة المزيد عن أنماط المرض والصحة والوفيات في مصر القديمة، قاد فريقًا قام بتصوير مقطعي لفحص مومياء الملك توت عنخ آمون. يواصل فريقه تصوير المومياوات بالأشعة المقطعية، الملكية منها والخاصة، ويأمل في حل بعض الألغاز المحيطة بحياة ووفيات شخصيات مهمة مثل حتشبسوت ونفرتيتي.



زيارة أوباما إلى مصر - 2009

عندما كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القاهرة في يونيو 2009م، قدم له حواس جولات شخصية في مواقع مصر القديمة، في نهاية عام 2009، وتمت ترقيته من قبل الرئيس السابق حسني مبارك إلى منصب نائب وزير الثقافة.

وزيرًا للآثار المصرية

تم تعيينه وزيرًا للدولة لشئون الآثار، وهو منصب حكومي تم إنشاؤه حديثًا، من قبل مبارك في 31 يناير 2011م.



مواقف ما بعد الوزارية

بدأ حواس منذ ذلك الحين العمل كمحاضر في مصر وحول العالم، وتعزيز السياحة في مصر على مستوى العالم بالتعاون مع وزارة السياحة في البلاد. كما يكتب مقالات أسبوعية في العديد من الصحف والمجلات، ويستمر في العمل كعالم آثار وإستشاري.



الأعمال

كتب حواس وشارك في كتابة العديد من الكتب المتعلقة بعلم المصريات، بما في ذلك: لعنة الفراعنة، مغامراتي مع المومياوات، والملك توت عنخ آمون، كنوز من القبر، ونشر هذا الأخير ليتزامن مع معرض كبير في المملكة المتحدة. كما كتب عن توت عنخ آمون لمجلة "مصر القديمة" التي تصدر مرتين في الشهر.



الظهور

ظهر حواس في العروض التلفزيونية الخاصة على قنوات مثل قناة ناشيونال جيوغرافيك وقناة التاريخ وقناة ديسكفري. كما ظهر حواس في عدة حلقات من البرنامج التلفزيوني الأمريكي Digging for the Truth، حيث ناقش المومياوات والأهرامات وتوت عنخ آمون وكليوباترا ورمسيس الثاني. كما ظهر على أسرار غير محلولة خلال جزء على لعنة قبر توت عنخ آمون. في عام 2010، ظهر حواس في برنامج تلفزيوني قائم على الواقع على قناة The History Channel يدعى Chasing Mummies.



عمل حواس أيضًا إلى جانب عالم المصريات أوتو شادن أثناء افتتاح Tomb KV63 في فبراير 2006 - وهو أول مقبرة سليمة تم العثور عليها في وادي الملوك منذ عام 1922، في يونيو 2007، أعلن حواس أنه وفريق من الخبراء قد حددوا مومياء حتشبسوت، في KV60، وهو قبر صغير في وادي الملوك. تم وصف إفتتاح القبر المختوم في عام 2006 بأنه "واحد من أهم الأحداث في وادي الملوك لما يقرب من مائة عام!".



عودة التحف إلى مصر

قاد حواس حركة لإرجاع العديد من القطع الأثرية المصرية القديمة الفريدة و أو غير المنتظمة، مثل حجر رشيد، تمثال نفرتيتي، لوحة سقف دنديرا زودياك من معبد دندرة، تمثال أنخف (مهندس هرم خفرع). ووجوه مقبرة أمنحتب الثالث في متحف اللوفر ومسلة معبد الأقصر في ساحة الكونكورد وتمثال هيميونو ابن شقيق الفرعون خوفو الذي بنى أكبر هرم إلى مصر من مجموعات في مختلف البلدان الأخرى. في يوليو 2003 طلب المصريون عودة حجر رشيد من المتحف البريطاني. وقال حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالقاهرة، للصحافة: "إذا أراد البريطانيون أن يتذكروا، إذا أرادوا استعادة سمعتهم، عليهم أن يتطوعوا لإعادة حجر رشيد لأنه هو رمزنا "الهوية المصرية". في إشارة إلى الآثار في المتحف البريطاني، قال حواس "هذه هي الآثار المصرية. سأجعل الحياة بائسة لكل من يبقيهم. "رفضت بريطانيا إعادتهم.



أعرب اليكس جوف من صحيفة وول ستريت جورنال عن رأي مفاده أن نهب الآثار خلال الاضطرابات الأهلية في مصر عام 2011 جعل من سعي حواس لإعادة الآثار المصرية إلى مصر "مضللة أو على الأقل في توقيت ضعيف".



اختبار الحمض النووي للمومياوات المصرية

كان حواس متشككًا في اختبار الحمض النووي للمومياوات المصرية، "من خلال ما أفهمه"، كما قال، "إنه ليس دائمًا دقيقًا ولا يمكن أن يتم دائمًا مع النجاح الكامل عند التعامل مع المومياوات. حتى نعرف على وجه اليقين أنها دقيقة، لن نستخدمها في بحثنا.



في ديسمبر 2000، حاول فريق مشترك من جامعة واسيدا في اليابان وجامعة عين شمس في القاهرة الحصول على إذن لإجراء اختبار الحمض النووي للمومياوات المصرية، لكن الحكومة المصرية رفضت ذلك. صرح حواس في ذلك الوقت أن تحليل الحمض النووي كان غير وارد لأنه لن يؤدي إلى أي شيء.



في فبراير 2010، أعلن حواس وفريقه أنهم حللوا مومياء توت عنخ آمون وعشرة مومياوات أخرى وقالوا إن الملك يمكن أن يكون قد مات بسبب عدوى الملاريا التي أعقبت كسر في الساق. الباحثون الألمان كريستيان تيمان وكريستيان ماير قد شككوا في هذه النظرية، مما يوحي بدائل أخرى ممكنة لسبب وفاة توت عنخ آمون.



في 2012، كشفت دراسة موقعة من حواس أن رمسيس الثالث لديه مجموعة هابلوغرافية مرتبطة بتوسع البانتو وهي الأكثر انتشارًا في أفريقيا جنوب الصحراء، E1b1a.



التقديرات والجوائز

حصل حواس على جائزة الدولة المصرية من الدرجة الأولى لعمله في مشروع ترميم سفنكس. في عام 2002، حصل على الجائزة الذهبية للأكاديمية الأمريكية للإنجازات والمسلة الزجاجية من علماء الولايات المتحدة لجهوده في حماية وحفظ الآثار المصرية القديمة. في عام 2003، حصل هواس على عضوية دولية في الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية (RANS)، وفي عام 2006، تم اختياره كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم من قبل مجلة التايم.



أطلق اسم حواس على مجموعة من الملابس الرجالية التي وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها "خط متين من القمصان الكاكيية والقمصان الدينيم والسترات الواقية من الرصاص المصممة بعناية، وفقًا لنسخة الكتالوج، للإيقاع "بالعودة إلى الذهب المصري في أوائل القرن العشرين" تم بيع الملابس لأول مرة في متجر هارودز متعدد الأقسام في لندن في أبريل 2011.