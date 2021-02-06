مصرع وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات ببني سويف

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لقي شخصان مصرعهم "سائق وترزي" وأصيب 9 آخرون بينهم سوري الجنسية، في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير قبل بوابة الكريمات بـ30 كيلو بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه مصرع أثنين وإصابة 9 آخرين.



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع بـ8 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، نقلت جثتي المتوفين والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، ويجرى حاليًا علاج المصابين، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة كلًا من: احمد عبد التواب حلمي ٣٤ سنة، ترزي، مقيم قرية ابشنا مركز بني سويف، وماهر مخيمر محمد حسان، ٣٣ سنة، سائق السيارة الأجرة، مقيم مركز ببا ببني سويف، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.



كما نتج عن الحادث إصابة 9 آخرين، هم: علي رمضان ابراهيم، ببا، ٣٥ سنة، مصابًا بإشتباه نزيف بالمخ مع كسور بالاطراف، وهشام محمد عثمان، ٢٩ سنة، عامل، مقيم ببا، مصابًا بنزيف بالبطن مع كدمات بالجسم، وربيع سعد حميدة ٤٤ سنة، عامل، مقيم ببا، مصابًا سحجات وكدمات بالجسم، واسامة حظشو محمد ٢٩ سنة، سوري الجنسية، مصابًا بإشتباه نزيف بالبطن وكسر باليد اليسري وجرح بالجبهة، ومحمد عمر عبد المنعم، ٢١ سنة، مقيم عزبة سعيد ببني سويف، مصابًا بإشتباه كسر بالقدم اليمني،



ووليد شعبان حسين، ٣٥ سنة، عامل، مقيم مركز ناصر ببني سويف، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد عاشور صادق ٤٢ سنة، عامل، مقيم مغاغة بمحافظة المنيا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، وياسين محمد حفيظ، عامل، مقيم مغاغة، مصابًا بجرح بفروة الراىس وكدمات بالصدر، ومحمد حلمي علواني، ٢٢ سنة، سائق، مقيم مركز اهناسيا ببني سويف، مصابًا بكسر بالساق اليمنى.



وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وقامت إدارة المرور بالتعاون والتنسيق مع قوة تأمين الطرق برفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي.