لهذا السبب..مجدي الهواري يوجه رسالة شكر لأبطال مسرحية "هابي نيو يير بالعربي"

السبت 06/فبراير/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعرب المخرج مجدي الهواري عن سعادته الكبيرة بعد احتفال أصدقائه بعيد ميلاده، خلال عرضهم لمسرحيته الجديدة"هابي نيو يير"، وقام بتوجيه رسالة شكر لهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر مجدي الهواري مجموعة صور جديدة له، ظهر فيها وهو برفقة أبطال مسرحية "هابي نيو يير بالعربي"، وبرفقة الفنان سعد الصغير والإعلامية بوسي شلبي، وعلق عليهم قائلاً:" يمكن اختراع عيد الميلاد ده معمول علشان تعرف درجة حب الناس ليك قد إيه، الحمد لله علي النعمة ديه".

وتابع مجدي الهواري قائلاً :"شكرًا لكل الناس كل سنة وانتم طيبين
، فرقة هابي نيو يير بالعربي".


مسرحية"هابي نيو يير بالعربي" بطولة بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، شيماء سيف، كريم عفيفي، محمد أنور، دانا الحلبي، سامية الطرابلسي، والمخرج مجدي الهواري، وهي من تأليف كريم سامي كيمز، وأحمد عبدالوهاب.

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