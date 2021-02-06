جامعة الإسكندرية تعلن فتح باب القبول في برنامج "ماجستر الإبداع وإدارة التغيير"

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أعلنت جامعة الإسكندرية، أنه تقرر فتح باب القبول في برنامج "ماجستر الإبداع وإدارة التغير" للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 20202021،.



وقالت الجامعة في بيان لها، أن البرنامج هو درجة ماجستير مشتركة بين جامعة الإسكندرية وجامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبرنامج ماجستير "الابداع وإدارة التغيير" هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة في مصر ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط (عام ونصف)، وهو معتمد من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية وهو يهدف إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الابداع وإدارة التغيير في المنظمات.



وتابعت، ويستهدف القيادات الحالية والمستقبلية في المنظمات التي تسعى إلى التميز في ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة، ونظام الدراسة بالبرنامج يشمل حضور محاضرات بالاضافة الي جزء يتم عن طريق التعليم الالكتروني.