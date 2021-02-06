المنحنى ينخفض.. أدلة انحسار كورونا في مصر

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يوما بعد الآخر تظهر أدلة جديدة عن انحسار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19" في مصر، ونجاح الإجراءات الوقائية المطبقة في البلاد في الحد من انتشار الوباء.



أرقام كورونا في مصر

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان، فإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 168597 حالة من ضمنهم 131632 حالة تم شفاؤها، و9560 حالة وفاة.



وهناك هناك حالة استقرار في معدل الوفيات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، وكذلك ارتفاع لمعدل الشفاء من الفيروس بنسبة تصل إلى 78.2% وهذا يعود إلى تطبيق مستشفيات العزل لبروتكول العلاجي المستحدث في نسخته الرابعة بشكل جيد، مما ساهم في ارتفاع حالات الشفاء.



انخفاض منحى كورونا

ومن جانبه، قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ3 أسابيع الماضية ينخفض وهو ما يشير إلى وجود تراجع للفيروس في مصر على وجه التحديد.



وأضاف "العدوي"، في تصريحات تليفزيونية، إنه لم يثبت بأن هناك علاقة بين المناخ وانتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن اتخاذ مصر للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ساهمت في تراجع المنحنى الوبائي للفيروس.



انخفاض نسب الإشغال بالعناية المركزة

كما كشفت وزارة الصحة المصرية تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى البلاد بمعدلات لافتة، حيث قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن هذا التراجع صاحبه انخفاض كبير في نسب الإشغال بغرف العناية المركزة ومستشفيات العزل.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وقامت وزارة الصحة والسكان المصرية بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.