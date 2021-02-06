ألمانيا: إصابات كورونا تتجاوز المليونين

السبت 06/فبراير/2021 - 10:45 ص
ألمانيا
ألمانيا
وكالات

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى مليوني و275394 بعد تسجيل 10485 إصابة جديدة.

 

وبحسب بيانات المعهد الألماني، ارتفع عدد الوفيات إلى 61286 بعد تسجيل 689 حالة جديدة.


وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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