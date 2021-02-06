ألمانيا: إصابات كورونا تتجاوز المليونين

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى مليوني و275394 بعد تسجيل 10485 إصابة جديدة.

وبحسب بيانات المعهد الألماني، ارتفع عدد الوفيات إلى 61286 بعد تسجيل 689 حالة جديدة.



