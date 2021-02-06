الباحث المصري المشارك في لقاح أكسفورد يكشف بشرى سارة عن فيروس نيباه (فيديو)

السبت 06/فبراير/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور أحمد سالمان، الباحث المصري المشارك في لقاح أكسفورد، حقيقة إمكانية أن يتحول فيروس نيباه إلى وباء، موضحا أن فيروس نيباه مصنف ضمن أخطر 16 فيروس.

وأشار "سالمان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن أنه لا يوجد شيء قطعي ولكن من الصعب أن يصل إلى وباء، لافتا إلى أن من أكثر الحيوانات التي تتسبب في انتقاله الخفافيش والخنازير والفئران المصابة عن طريق البول أو اللعاب أو أكل لحومها غير المطهية مثل الخنازير.

وأضاف الباحث المصري المشارك في لقاح أكسفورد، أنه لا يوجد قلق من فيروس نيباه في القوت الحالي.

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فيروس نيباه اكسفورد

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