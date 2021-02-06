ابتكار جامعة بنها ينظم معسكرا تدريبيا عن الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال والفرص المستقبلية

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ينظم مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو)، جامعة بنها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا معسكر تدريبي أونلاين Zoom، تحت عنوان "الاستشراف المستقبلي لريادة الأعمال والفرص المستقبلية للعمل".



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقال الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار إن المعسكر التدريبي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وهيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة ومنسوبيها من المبتكرين خلال الفترة من 13- 15 فبراير 2021.



وأشار إلى أن المعسكر يحاضر فيه كل من الدكتورة وفاء عبدالرشيد المدير التنفيذي لمكاتب التايكو ونوادي ريادة الأعمال والمدرب الدولي لريادة الأعمال والدكتور محمد رمضان مدير المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.