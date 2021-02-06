موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

يستعد النادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، يوم الاثنين المقبل، ضمت منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية.









وكان الأهلي قد فاز على نظيره الدحيل القطري، بهدف نظيف، في مستهل مشوار القلعة الحمراء في مونديال الأندية.









ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.









وكان الأهلي قد تأهل إلى مونديال الأندية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بعدما فاز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، في حين تأهل بايرن ميونيخ بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بهدف نظيف.