لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

السبت 06/فبراير/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تحدث الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، عن طريقة مغادرته لنادي برشلونة في الصيف الماضي.


وقال سواريز، في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا: "عندما أبلغني برشلونة أنهم لا يعتمدون علي، كان الأمر صعبًا، لم أكن أتوقع هذا القرار".


وتابع: "لقد كانت لحظات صعبة للغاية بسبب الطريقة التي حدث بها الأمر، حيث اتصل بي كومان وأخبرني أنني لست في خططه".


وأكمل: "عندما أعلن برشلونة رسميًا أنهم لا يعتمدون علي، بدأت المحادثات مع أتلتيكو، وتحديدًا مع سيميوني وميجيل آنخيل".


وواصل: "كان هناك اهتمام عدة أندية، ليس فقط يوفنتوس، لكني أردت اتخاذ القرار الصحيح والأفضل لي ولعائلتي".


وأكمل: "سيميوني من المدربين الذين يقنعونك برغبته وإيجابيته وبكل ما يعرفه، أنا أعتمد على الاقتناع بالمدرب من حديثه، أكثر من الاعتماد على أسلوب اللعب".


وأتم: "سيميوني مدرب يتواصل معك ويحفزك. لا أرغب في أن أكون مدربًا، من يقوم بهذا الدور يعاني كثيرًا ولا يستطيع إسعاد الجميع".

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