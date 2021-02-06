تفاصيل إلغاء برنامج شهير بسبب ترامب

السبت 06/فبراير/2021 - 10:25 ص
ترامب
ترامب
وكالات

ألغت قناة "فوكس نيوز ميديا"، أحد أشهر برامجها " دوبس تونايت"، الذي يدعم مقدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومزاعمه بتزوير الانتخابات الرئاسية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

 

ومن المقرر أن يكون العرض النهائي لبرنامج "Dobbs"، الذي يُذاع مرتين كل ليلة في الساعة 5 و 7 مساء، يوم الجمعة.

 

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، سيكون البرنامج بعنوان "Fox Business Tonight" وسيقدمه جاكي دي أنجيليس، وديفيد إيسمان، اللذان حلا مكان دوبس.

 

وقد أفادت قناة "فوكس نيوز ميديا"، بأن دوبس البالغ من العمر 75 عامًا، سيواصل العمل بموجب عقد مع قناة فوكس نيوز، لكن في جميع الاحتمالات، لن يظهر مرة أخرى على الهواء في القناة التلفزيونية، حسبما ذكرت الصحيفة.

 

وجاء الإلغاء بعد يوم من رفع شركة برمجيات التصويت "Smartmatic" دعوى تشهير بقيمة 2.7 مليار دولار ضد "Fox News" وثلاثة من مضيفيها – Dobbs و Maria Bartiromo و Jeanine Pirro. تدعي الشركة أن المضيفين كرسوا الأكاذيب والمعلومات المضللة حول دور "Smartmatic" في تزوير الانتخابات، مما أضر بأعمالها وسمعتها.

 

وقال الأشخاص المطلعين على المناقشات، إن قرار إنهاء برنامج "Dobbs" كان قيد النظر قبل ظهور المشكلات القانونية مع "Smartmatic".

 

وكان الممثل عن القناة قال في بيان: "كما قلنا في أكتوبر، تنظر فوكس نيوز ميديا ​​بانتظام في تغييرات البرامج، وقد تم وضع خطط لإطلاق تنسيقات جديدة حسب الاقتضاء بعد الانتخابات، بما في ذلك على فوكس بيزنس".

 

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