الاتحاد الدولي يوافق على تمثيل منيرالحدادي لمنتخب المغرب

السبت 06/فبراير/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على أن مهاجم إشبيلية، منير الحدادي، سيتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب بشكل طبيعي بعد أن وافقت لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للفيفا، على تغيير الجنسية الذي طلبه الاتحاد المغربي.

وأكد الفيفا، أن قرار لجنة أوضاع اللاعبين، يتيح للحدادي، فرصة اللعب مع منتخب البلد العربي، مسقط رأس أبويه، بعدما قبلت طعن الاتحاد المغربي على حكم محكمة التحكيم الرياضي الصادر في نوفمبر الماضي، والذي كان يمنعه من تمثيل الأسود.

ولعب منير (25 عامًا) في 2014، الدقائق الأخيرة من مواجهة منتخبي إسبانيا ومقدونيا الشمالية (5-1)، وهو الأمر الذي كان يمنعه نظريًا من تمثيل منتخب آخر، لكونها مباراة رسمية ضمن تصفيات يورو 2016.

ولأنه لم يكن قد أتم حينها عامه الحادي والعشرين، رأى الاتحاد المغربي أن اللاعب بإمكانه تمثيل الأسود، وحاول استدعاء منير دون جدوى لمونديال 2018، وبالمثل في نوفمبر الماضي، لوديتي السنغال والكونغو، لكنه لم يشارك بسبب قرار محكمة التحكيم الرياضي.

يذكر أن منير الحدادي سيظل يُعامل في بطولات الأندية القارية الأوروبية كلاعب إسباني، لأنه قضى كل مراحل تأهيله في أندية إسبانية.

أخبار تهمك

الباحث المصري المشارك في لقاح أكسفورد يكشف بشرى سارة عن فيروس نيباه (فيديو)

منذ أقل من ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

باريس سان جيرمان مندهش من برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 12 ساعة

هل يطبق النموذج السويسري في بطولة دوري أبطال أوروبا ؟

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ أقل من ساعتين

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

10:26 ص

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع