الاتحاد الدولي يوافق على تمثيل منيرالحدادي لمنتخب المغرب

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على أن مهاجم إشبيلية، منير الحدادي، سيتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب بشكل طبيعي بعد أن وافقت لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للفيفا، على تغيير الجنسية الذي طلبه الاتحاد المغربي.





وأكد الفيفا، أن قرار لجنة أوضاع اللاعبين، يتيح للحدادي، فرصة اللعب مع منتخب البلد العربي، مسقط رأس أبويه، بعدما قبلت طعن الاتحاد المغربي على حكم محكمة التحكيم الرياضي الصادر في نوفمبر الماضي، والذي كان يمنعه من تمثيل الأسود.





ولعب منير (25 عامًا) في 2014، الدقائق الأخيرة من مواجهة منتخبي إسبانيا ومقدونيا الشمالية (5-1)، وهو الأمر الذي كان يمنعه نظريًا من تمثيل منتخب آخر، لكونها مباراة رسمية ضمن تصفيات يورو 2016.





ولأنه لم يكن قد أتم حينها عامه الحادي والعشرين، رأى الاتحاد المغربي أن اللاعب بإمكانه تمثيل الأسود، وحاول استدعاء منير دون جدوى لمونديال 2018، وبالمثل في نوفمبر الماضي، لوديتي السنغال والكونغو، لكنه لم يشارك بسبب قرار محكمة التحكيم الرياضي.





يذكر أن منير الحدادي سيظل يُعامل في بطولات الأندية القارية الأوروبية كلاعب إسباني، لأنه قضى كل مراحل تأهيله في أندية إسبانية.



