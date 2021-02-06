خبير مروري: توقيع عقوبة على قيادة المركبة بدون ملصق إلكتروني (فيديو)

Advertisements



قال اللواء صفوت كامل، الخبير المروري، إن هناك عقوبة على قيادة المركبة بدون الملصق الالكتروني.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ عام يتم العمل على الانتهاء من الملصق الالكتروني، موضحا أن رسوم الملصق الالكتروني يبلغ 50 جنيه وكان لا يوجد عقوبة في حال نزعه وذلك في القانون القديم للمرور.



وأوضح أنه تم تحديد رسم للملصق الالكتروني لا يتجاوز 75 جنيه مع نص عقوبة لمن يتلاعب في الملصق الالكتروني، ويقوم بإتلافه.



وكشف اللواء صفوت كامل، الخبير المروري أن الملصق المروري عبارة عن شريحة يتم وضعها على الزجاج الأمامي للسيارة وتتضمن جميع بيانات السياراة ومالكها ويتم قراءتها عبر قراءة الكاميرات المخصصة.



وتابع اللواء صفوت كامل أنه في حال وجود سيارة مسروقة يتم اكتشافها من خلال الملصق الالكتروني، أو سيارة مبلغ عن قيامها بعمل إجرامي أو إرهابي يتم اكتشافها.



