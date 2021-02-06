غدًا.. عرض الجزء الثاني من مسلسل"الأنسة فرح" على mbc 4

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تُعرض قناة "mbc 4" غدًا الجزء الثاني من مسلسل "الانسة فرح"،

وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.



وكانت رانيا يوسف قد أعلنت عن موعد عرض المسلسل من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن المسلسل، وعلقت عليه قائلة: "انتظروا مسلسل الآنسة فرح الجزء الثاني يوميًا، من الأحد إلي الخميس، ابتداءً من الأحد القادم، 7 فبراير، الساعة التاسعة مساًء بتوقيت السعودية، على قناة mbc 4".



والمسلسل إخراج وائل فرج، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز، وجيلان علاء، عارفة عبد الرسول، وكوكبة مميزة من النجوم .