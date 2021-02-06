فريق ويليامز يعلن عن سيارته للموسم الجديد في مارس

السبت 06/فبراير/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر

أعلن فريق ويليامز البريطاني المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الجمعة أنه سيزيح الستار عن سيارته للموسم الجديد 2021، في الخامس من مارس المقبل.

وستشهد السيارة الجديدة "إف.دبليو 43 بي" مواصلة استخدام وحدة طاقة مرسيدس وهو ما بدأ منذ عام 2014، لكنها ستكون آخر سيارة مزودة بصندوق تروس من تصميم ويليامز، حيث أعن الفريق أنه سيستخدم أيضا ناقل حركة من مرسيدس اعتبارا من موسم 2022 .

وعانى فريق ويليامز بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وقد أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير بالترتيب العام لفئة الصانعين دون أي نقاط.

ويخوض الفريق منافسات موسم 2021 بنفس سائقيه، البريطاني جورج راسل والكندي نيكولاس لطيفي.

وانتقلت ملكية فريق ويليامز مؤخرا من عائلة ويليامز إلى مؤسسة "دوريلتون كابيتال"، وهي شركة استثمارية خاصة في الولايات المتحدة.

وكانت فرق أخرى أعلنت مواعيد الكشف عن سياراتها للموسم الجديد، وهي فرق ماكلارين (15 فبراير) وألفا توري (19 فبراير) وألفا روميو (22 فبراير) ومرسيدس (الثاني من مارس).

وتنطلق منافسات بطولة العالم لموسم 2021 بإقامة سباق الجائزة الكبرى في البحرين يوم 28 مارس المقبل، حيث تأجل سباق أستراليا الذي كان مقررا قبل هذا الموعد بأسبوع، وذلك لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم مصير رزاق سيسيه

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 10 ساعة

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 18 ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع