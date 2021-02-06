الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ

أجرت صباح اليوم السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية الرسمية الخاصة بمباراة بايرن ميونيخ الألماني وذلك داخل مقر إقامتها.









ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ الألماني في الثامنة مساء غدٍ الاثنين على استاد أحمد بن علي المونديال في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر خلال الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير الجاري.









وتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعدما تغلب على الدحيل القطري في المباراة السابقة بهدف دون مقابل والتي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية.









ويشارك الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.