هل يطبق النموذج السويسري في بطولة دوري أبطال أوروبا ؟

السبت 06/فبراير/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مساهي الدوري الإنجليزي الممتاز قاموا بتقديم اقتراح جديد للإتحاد الأوروبي لكرة القدم لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا.


وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن الإقتراح يتضمن استبدال دور المجموعات بدوري واحد يلعب فيه كل فريق ضد 10 منافسين يتم سحبهم حسب التصنيف.


وألمحت الشبكة البريطانية أن هذا الإقتراح قد يشهد زيادة عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات من 32 إلى 36 فريق بالإضافة إلى تغييرات في معامل الإتحاد الأوروبي في إختيار الأندية المشاركة.


وأوضحت الشبكة البريطانية أن هذا الإقتراح سيؤدي إلى زيادة في عدد المباريات التي ستقام مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وزيادة اهتمام المشجعين في جميع أنحاء العالم.


وأكدت الشبكة البريطانية أن هذا الإقتراح أطلق عليه اسم النموذج السويسري ولم يشهد هذا الإقتراح أي معارضة كبيرة وقد أيده أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس الإيطالي ورئيس اتحاد الأندية الأوروبية.

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحسم مصير رزاق سيسيه

منذ حوالي 6 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 18 ساعة

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع