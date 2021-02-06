هل يطبق النموذج السويسري في بطولة دوري أبطال أوروبا ؟

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مساهي الدوري الإنجليزي الممتاز قاموا بتقديم اقتراح جديد للإتحاد الأوروبي لكرة القدم لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا.









وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن الإقتراح يتضمن استبدال دور المجموعات بدوري واحد يلعب فيه كل فريق ضد 10 منافسين يتم سحبهم حسب التصنيف.









وألمحت الشبكة البريطانية أن هذا الإقتراح قد يشهد زيادة عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات من 32 إلى 36 فريق بالإضافة إلى تغييرات في معامل الإتحاد الأوروبي في إختيار الأندية المشاركة.









وأوضحت الشبكة البريطانية أن هذا الإقتراح سيؤدي إلى زيادة في عدد المباريات التي ستقام مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وزيادة اهتمام المشجعين في جميع أنحاء العالم.









وأكدت الشبكة البريطانية أن هذا الإقتراح أطلق عليه اسم النموذج السويسري ولم يشهد هذا الإقتراح أي معارضة كبيرة وقد أيده أندريا أنيلي رئيس يوفنتوس الإيطالي ورئيس اتحاد الأندية الأوروبية.



