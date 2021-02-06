188 مليون جنيه مشتريات "الأجانب" و"العرب" بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي

سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي مشتريات في البورصة المصرية نحو 188 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد ارتفاعًا في مؤشرات السوق .









واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصافي قدره 178.5 مليون جنيه ، وإتجهت تعاملات العرب نحو الشراء أيضاً بحوالي 10 ملايين جنيه، بينما اتجه المصريون إلى البيع دون أن يحدد التقرير قيم تعاملاتهم.







