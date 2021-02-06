188 مليون جنيه مشتريات "الأجانب" و"العرب" بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي
السبت 06/فبراير/2021 - 10:07 ص
نيفين سمير
سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي مشتريات في البورصة المصرية نحو 188 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد ارتفاعًا في مؤشرات السوق .
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصافي قدره 178.5 مليون جنيه ، وإتجهت تعاملات العرب نحو الشراء أيضاً بحوالي 10 ملايين جنيه، بينما اتجه المصريون إلى البيع دون أن يحدد التقرير قيم تعاملاتهم.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
وربح رأس المال السوقي نحو ما يعادل 11 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 1.5% ليغلق تعاملاته عند مستوى 706.3 مليار جنيه .
وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11598 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.13% إلى 2414 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.46% إلى 3440 نقطة.