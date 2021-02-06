نجم الإسماعيلي يعتذ للجماهير بسبب تصريحاته الأخيرة

السبت 06/فبراير/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أعتذر محمد الشامي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، للجمهور بسبب تصريحاته الأخيرة في إحدى القنوات الفضائية منذ قليل.


وقال "الشامي" كانت تصريحات في سياق الهزار والضحك خلال المباركة لزميلي عبدالرحمن مجدي في حفل زفافه، حول طلب العروسة بانتقال زوجها  للعب للنادي الأهلي .


وأشار أن تلك التصريحات منذ ثلاث سنوات وليس في الوقت الحالي قائلًا: السؤال عن الفترة السابقة في حال اختياري بين الأهلي والزمالك كنت أختار الأهلي لأنني تعرضت للظلم في الزمالك ،وأكد أن الفيديو تم التعديل فيه و القص منه ولا أعرف لماذا حدث ذالك و ما هي فائدته بالنسبه لهم .


واضاف الشامي، أطالب الجميع  بمساندة الإسماعيلي للعبور من تلك الفترة العصيبه التي يمر بها الفريق ، دون الانتقاد أو التركيز في بعض السلبيات ، ومع كامل إحترامي وتقديري لجمهور النادي الاسماعيلي العريق ومجلس الادارة . 

ورغم أعتذار اللاعب كان قرار الإدارة واضح فور تناول الفيديوهات، مما أدي إلي زياده غضب الجمهور :
" اللائحة بتحظر علي اللاعبين إجراء حوارات لأي وسيله إعلامية الا بإذن مسبق من النادي ، وهناك عقوبه ماليه يتم تنفيذها 
،وما حدث من حوار لأي لاعب لأي وسيله إعلامية بدون إذن سيتم تطبيق اللائحه عليه "

  ويستأنف الاسماعيلي اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز ؛ ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر من ترتيب الدوري الممتاز برصيد ثماني نقاط جمعهم خلال عشر مباريات .

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