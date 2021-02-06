ارتفاع قيم تداولات البورصة الي 21.7مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

السبت 06/فبراير/2021 - 10:03 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
انهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي حوالي 11 مليار جنيه ليغلق تعاملاته عند 706.3 مليار جنيه.


وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع قيم التداولات الي 21.7 مليار خلال الأسبوع الماضي  في حين بلغت كمية التداول نحو 3.10 مليار ورقة منفذة على 273 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.57 مليار ورقة منفذة على 214 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11598 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.13% إلى 2414 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.46% إلى 3440 نقطة.


أخبار تهمك

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 18 ساعة

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحسم مصير رزاق سيسيه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ ساعتين و 5 دقيقة

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

08:02 ص

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع