عودة نجم برشلونة ستؤجل لمدة شهر بسبب تدهور حالة ركبته

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن عودة أنسو فاتي نجم برشلونة، ستؤجل لمدة شهر على الأقل، بسبب تدهور حالة ركبته.









وكان فاتي قد خضع لعملية جراحية، بعدما أصيب في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى.









وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الموعد المحدد لعودة فاتي كان في مارس المقبل، ولكن في ظل تدهور حالة ركبته سيؤجل عودته لنهاية الشهر ذاته في أفضل الأحوال، وقد تصل إلى منتصف إبريل.









وتابعت الصحيفة، أن فاتي شعر بألم شديد، وعقب فحص ركبته، تم اكتشاف وجود سوائل، وكان من الضروري إيقاف التمارين اليومية.