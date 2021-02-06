البورصة في أسبوع : رأس المال السوقي يربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وربح رأس المال السوقي نحو ما يعادل 11 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 1.5% ليغلق تعاملاته عند مستوى 706.3 مليار جنيه .

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11598 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.13% إلى 2414 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.46% إلى 3440 نقطة.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المرصة أن قيم التداولات قد ارتفعت الي 21.7 مليار خلال الأسبوع الماضي في حين بلغت كمية التداول نحو 3.10 مليار ورقة منفذة على 273 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.57 مليار ورقة منفذة على 214 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.



