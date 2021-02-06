البورصة في أسبوع : رأس المال السوقي يربح 11 مليار جنيه
السبت 06/فبراير/2021 - 09:52 ص
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.
وربح رأس المال السوقي نحو ما يعادل 11 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 1.5% ليغلق تعاملاته عند مستوى 706.3 مليار جنيه .
وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11598 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.13% إلى 2414 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.46% إلى 3440 نقطة.
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المرصة أن قيم التداولات قد ارتفعت الي 21.7 مليار خلال الأسبوع الماضي في حين بلغت كمية التداول نحو 3.10 مليار ورقة منفذة على 273 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.57 مليار ورقة منفذة على 214 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
واستحوذت الأسهم على 40.53 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 59.47 % خلال الأسبوع.
ونوه التقرير ، أن تعاملات المستثمرين العرب والأجانب قد سجلو صافي مشتريات بقيمة 188 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي، الذي شهد ارتفاعًا في مؤشرات السوق ، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصافي قدره 178.5 مليون جنيه ، وإتجهت تعاملات العرب نحو الشراء أيضاً بحوالي 10 ملايين جنيه، بينما اتجه المصريون إلى البيع دون أن يحدد التقرير قيم تعاملاتهم.