ديميرال وأوباميكانو بديلا ألابا في بايرن ميونخ

السبت 06/فبراير/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني لم يستقر حتى الآن على بديل نجم دفاع الفريق النمساوي ديفيد ألابا المتوقع رحيله عقب نهابة عقده في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ونقلت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن تقارير إيطالية أن مسئولي النادي البافاري أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع التركي ميريح ديميرال نجم دفاع يوفنتوس الإيطالي.


وأفادت الشبكة الألمانية بأن النجم التركي البالغ من العمر 22 عامًا يلعب في صفوف السيدة العجوز منذ 2019 ويرتبط مع النادي الإيطالي بعقد حتى صيف 2024.


وأوضحت الشبكة الألمانية أنه من المتوقع أن يجد العملاق البافاري صعوبة في التعاقد مع ديميرال، حيث لا ينوي مسئولو السيدة العجوز التخلي عنه بمبلغ أقل من 50 مليون يورو.


وأكدت الشبكة الألمانية أن ذلك قد يتسبب في صرف مسئولو العملاق البافاري نظرهم عن مدافع السيدة العجوز للتفاوض من أجل التعاقد مع الفرنسي دايوت أوباميكانو نجم دفاع لايبزيج الألماني والذي يعتبر الخيار الأول لبايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي.


وألمحت الشبكة الألمانية أن مسئولي لايبزيج كانوا قد اعترفوا باهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع أوباميكانو بعد دخول الطرفين في محادثات مبدئية بشأن الصفقة المحتملة.

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