نجم الزمالك يسابق الزمن للعودة للمباريات

السبت 06/فبراير/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
مازال أشرف روقا نجم خط وسط الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية تمهيداً لعودته للمشاركة في مباريات القلعة البيضاء.


وألمح محمد أسامة طبيب الزمالك أن روقا سيعود للمشاركة في المباريات مع الفارس الأبيض بعد أسبوعين.
وكان أشرف روقا تعرض لإصابة أبعدته عن المشاركة مع الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية.


ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري وسط توقعات بمواجهات قوية وصعبة على رأسها صدام الزمالك والاتحاد السكندري بعد غد الأحد على ستاد بتروسبورت.


بذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام سموحة بغض النظر عن مباراة القمة المؤجلة.

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