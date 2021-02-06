ميانمار تقرر حجب تويتر وإنستجرام حتى إشعار آخر

السبت 06/فبراير/2021 - 09:24 ص
تويتر
تويتر
وكالات

أمرت السلطات في ميانمار، اليوم السبت، شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الإنترنت بحجب خدمات موقعى "تويتر وإنستجرام" بالبلاد حتى "إشعار آخر".

 

حجبت شركات الاتصالات المحلية في ميانمار، موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني في البلاد.

 

وكانت وزارة النقل والاتصالات، أبلغت شركات الاتصالات بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى منتصف ليل السابع من فبراير، نظرا لأن "الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد".

 

ودعت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عصيان مدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.

 

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