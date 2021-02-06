تفاصيل شخصية نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"

السبت 06/فبراير/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تواصل الفنانة نيللى كريم اليوم تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "ضد الكسر"، وذلك في ديكور مستشفى، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان محمد فراج ويستمر التصوير في ذلك الديكور لمدة يوم واحد، وبعدها ينتقل فريق العمل لديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية من المسلسل.

وتُجسد نيللي كريم خلال الأحداث دور فتاة شعبية تُدعى "سلمى"، وتقيم فى منطقة روض الفرج بشبرا، وهي متزوجة من الفنان محمد فراج، ولديها شقيقة تُجسد دورها الفنانة تارا عماد، والمسلسل من المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

"ضد الكسر" من إخراج أحمد خالد، ومن تأليف عمرو الدالي، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، تارا عماد، عارفة عبد الرسول.

وفي سياق آخر، شاركت نيللي كريم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"100 وش"، وهو بطولة آسر ياسين، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.

أخبار تهمك

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ حوالي 9 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحسم مصير رزاق سيسيه

منذ حوالي 6 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

08:02 ص

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع