استقرار سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 6-2-2021





سعر الدولار اليوم السبت 6-2-2021

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 6-2-2021 ، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والتي تقتصر علي يومي الجمعة والسبت وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه كسعر للشراء و15.73 جنيه سعر البيع.





اسعار الدولار اليوم السبت 6-2-2021:

وبلغ سعر الدولار في كلا من بنوك المصري الخليجي، و مصر ايران، ووكريدي اجريكول، وبنك الأسكندرية وبنك التعمير والإسكان نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في بنكي الاهلي ومصر اليوم السبت 6-2-2021 :

وسجل في بنك مصر نحو 16.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في البنك الأهلي.

وكان سعر الدولار خسر سعر صرف "الدولار" نحو 5 قروش في تعاملات الأسبوع المماضي بالبنك المركزي ؛ ليسجل 15.63 جنيه للشراء 15.73 للبيع في البنك المركزي.