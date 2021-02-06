استقرار سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 6-2-2021

السبت 06/فبراير/2021 - 09:32 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي


سعر الدولار اليوم السبت 6-2-2021

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 6-2-2021 ، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والتي تقتصر علي يومي الجمعة والسبت وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه كسعر للشراء و15.73 جنيه سعر البيع.


اسعار الدولار اليوم السبت 6-2-2021:

وبلغ سعر الدولار في كلا من بنوك  المصري الخليجي، و مصر ايران، ووكريدي اجريكول، وبنك الأسكندرية وبنك التعمير والإسكان نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

 اسعار الدولار في بنكي الاهلي ومصر اليوم السبت 6-2-2021 :

وسجل في بنك مصر نحو 16.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في البنك الأهلي.

 

وكان سعر الدولار خسر سعر صرف "الدولار" نحو 5 قروش في تعاملات  الأسبوع المماضي بالبنك المركزي ؛ ليسجل 15.63 جنيه للشراء 15.73 للبيع في البنك المركزي.


أخبار تهمك

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يحسم مصير رزاق سيسيه

منذ حوالي 6 ساعات

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 18 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 10 ساعات

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

08:02 ص

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع