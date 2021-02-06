استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت 6-2-2021





أستقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 6-2-2021 ،، حيث سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين ٣٠ إلى ٤٥ جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين ٣١ و٤٠جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين ٢٤ إلى ٤٢ جنيهًا .







