استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت 6-2-2021
السبت 06/فبراير/2021 - 09:28 ص
الفجر الإقتصادي
أستقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 6-2-2021 ،، حيث سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين ٣٠ إلى ٤٥ جنيهًا،وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين ٣١ و٤٠جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين ٢٤ إلى ٤٢ جنيهًا .
وسجل سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33جنيها ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيها، أن سعر كرتونة البيض اليوم سجل في المزرعة 27 جنيها، وسجلت أسعار المستهلك 30 - 35 جنيها.