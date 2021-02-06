محمد مغربي:"ناصر عبد الرحمن كاتب من العيار الثقيل وهذه تفاصيل شخصيتي في مسلسل" موسى "(خاص)

السبت 06/فبراير/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يُشارك الفنان محمد مغربي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

وقال محمد مغربي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى عادل، ويعمل مهندسًا، وتجمعه العديد من المشاهد مع الفنان محمد رمضان، وصبري فواز.

وأوضح "مغربي" أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "موسى" هو أنه سيكون من أهم أعمال الفنان محمد رمضان، وذلك لوجود المؤلف ناصر عبد الرحمن فهو كاتب من العيار الثقيل، وأيضًا لوجود المخرج محمد سلامة، فهو من المخرجين المتميزين، مُعربًا عن سعادته الكبيرة بالعمل معه؛ لأنها المرة الثالثة الذي يتعاون فيها معه.


مسلسل" موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق.

وفي سياق آخر، شارك محمد مغربي مؤخرًا في مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة.

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