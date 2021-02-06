أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 6-2-2021
السبت 06/فبراير/2021 - 09:00 ص
الفجر الإقتصادي
استقرت أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 6-2-2021 ، وذلك بالتزامن مع توافر المنتج في الأسواق ومنافذ التوزيع بشكل مكثف وبأسعار مناسبة لكل المستويات ، حيث تعتبر اللحوم هي الغذاء الرئيسي للمصريين والتي تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتين والزنك والتي تقوي الجهاز المناعي للجسم
وفينا يلي نستعرض أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم كالأتي :
أسعار اللحوم اليوم السبت- 6-2-2021
وسجلت أسعار الكندوز بين110 - 130 جنيها أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، واستقرت ،، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.