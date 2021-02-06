



استقرت أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 6-2-2021 ، وذلك بالتزامن مع توافر المنتج في الأسواق ومنافذ التوزيع بشكل مكثف وبأسعار مناسبة لكل المستويات ، حيث تعتبر اللحوم هي الغذاء الرئيسي للمصريين والتي تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتين والزنك والتي تقوي الجهاز المناعي للجسم





وفينا يلي نستعرض أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم كالأتي :





أسعار اللحوم اليوم السبت- 6-2-2021



