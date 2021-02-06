أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 6-2-2021

السبت 06/فبراير/2021 - 09:00 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي

استقرت أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت 6-2-2021 ، وذلك بالتزامن مع توافر المنتج في الأسواق ومنافذ التوزيع بشكل مكثف وبأسعار مناسبة لكل المستويات ، حيث تعتبر اللحوم هي الغذاء الرئيسي للمصريين والتي تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتين والزنك والتي تقوي الجهاز المناعي للجسم 

وفينا يلي نستعرض أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم كالأتي :

أسعار اللحوم اليوم السبت- 6-2-2021

وسجلت أسعار الكندوز بين110 - 130 جنيها  أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، واستقرت   ،، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ،   أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.
 
 

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