أسعار الذهب اليوم السبت 6-2-2021 .. ارتفاع طفيف خلال التعاملات الصباحية

ارتفع سعر الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة اليوم السبت 6-2-2021 ، وذلك بمعدل جنيه علي كل الأعيرة ، حيث تشهد أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حالة من تذبذب كبير بين الارتفاع والهبوط، لكن المعدن الأصفر بدأ رحلة هبوط كبيرة منذ مساء الأربعاء الماضى، ليواصل الذهب هبوطه بصورة كبيرة فى تعاملات الخميس ويخسر قرابة 18 جنيها فى الجرام، قبل أن يعود الذهب ويتحرك بشكل محدود بقيمة 5 جنيهات صعودا فى تعاملات الجمعة.



أسعار الذهب اليوم السبت اليوم 6-2-2012

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ، نحو 796جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 682 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 910 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6368جنيه وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ، نحو 796جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 682 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 910 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6368جنيه







