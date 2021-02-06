الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن حالة الطقس

السبت 06/فبراير/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
كشف هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، وعودة الاستقرار في حالة الطقس.

قالت الأرصاد الجوية إنه اعتبارا من الأحد 7 فبراير تبدأ حالة الاستقرار والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وتستمر حتى الخميس 11 فبراير.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونشاط للرياح وسقوط أمطار على أغلب الأنحاء، بدأت أمس الخميس.

وأضاف الخبراء، أنه يسود طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، وتكون الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس السبت، مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

ويسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط رياح على جنوب سيناء.

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