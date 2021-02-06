"أديب" تعليقا على أزمة كنيسة البازيليك: العالم كله لديه مشكلة مع الأماكن القديمة

السبت 06/فبراير/2021 - 08:00 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار حول إنشاء كوبري المنطقة الأثرية بمصر الجديدة المقرر انشاؤه، مشيرا إلى أن صعوبة التعامل مع المدن القديمة مشكلة تواجه مدن العالم كله، مضيفا: "الناس في مصر حسها صاحي.. وكنيسة البازاليك اللي هيمر جمبها الكوبري رمز".

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي حول هذا الأمر، مضيفا أنه يجب إنشاء الكوبري مع الحفاظ على اللمسة الجمالية للمنطقة، مشددا على أهمية اقتناع قاطني المنطقة بطريقة إنشاء الكوبري.

وأضاف أن الدولة يجب أن توضح وتشرح أهمية إنشاء الكوبري، بحيث يكون هناك حوار مجتمعي حول المشروع، معلقا: "مصر مليانة بشمهندسين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كنيسة البازيليك عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 16 ساعة

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على أسماء المرشحين لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحسم مصير رزاق سيسيه

منذ حوالي 4 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

منذ 35 دقيقة

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

مندوب الفاتيكان بالأراضي المقدسة يكشف تفاصيل عملية ترميم القبر المقدس

خليك في البيت.. جولة افتراضية داخل معبد بن عزرا بمصر القديمة

اليوم.. جولة افتراضية داخل موقع جبانة بني حسن الأثرية

خليك في البيت.. جولة 3D عبر الإنترنت في مقابر بني حسن

قبل افتتاحه.. تعرف على أسعار تذاكر دخول قصر البارون

عاجل.. تعليق ناري من عمرو أديب بشأن بيان مصر أمام مجلس الأمن

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

08:02 ص

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع