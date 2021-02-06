الأرصاد لـ المواطنين: "التقلبات واردة.. ومحدش يزعل على الهدوم الشتوي"

قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء لم ينتهي ومتبقي على موعد انتهائه اكثر من شهر، موضحا أن طبيعة الفصل تختلف من عام لأخر.





وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن شتاء هذا العام يعتبر أكثر دفئا من السنوات الماضية، منوها بأن حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة أمر وارد، لافتا إلى أن فصل الشتاء بدء بطقس مستمر استمر لمدة 10 أيام، وهو ما أدى لتكون شبورة مائية كثيفة.



