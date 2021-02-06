باحث: جرعة واحدة من لقاح أكسفورد تعطي مناعة 3 شهور

السبت 06/فبراير/2021 - 07:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد سالمان، الباحث المصري المشارك في لقاح أكسفورد، إن جرعة واحدة من لقاح أكسفورد تعطي مناعة للشخص تصل إلى 76%، وتقلل بنسبة 100% الدخول في الأعراض الشديدة وذلك وفقا لدراسات تم اجراؤها على طبيعة المناعة التي يوفرها اللقاح.

وأشار "سالمان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن جرعة واحدة من اللقاح تعطي مناعة لمدة 3 شهور، موضحا أن هذه الدراسة أجريت على 17 ألف متطوع، لافتا إلى أن الدراسة أثبتت أن الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح يقلل انتشار العدوى إلى الثلثين.

هذا، ووتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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