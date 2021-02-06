نجمات "ليه لأ" يتحدثن لـ"الفجر الفني" عن الصفات المشتركة بين شخصياتهن فى الواقع والمسلسل





أمينة خليل



هالة صدقي



مريم الخشت



ناردين فرج



عايدة الكاشف



بسنت شوقى







عرض مسلسل "ليه لأ" نماذج متعددة ومختلفة من الفتيات، كل فتاة لها شخصية مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تدعى "عاليا" تهرب من منزل أهلها وتستقل بعيد عنهم كى تحقق أحلامها وأهدافها.نجمات "ليه لأ" تحدثن لـ"الفجر الفني" عن أوجه التشابه بين شخصياتهن فى الواقع والمسلسل على النحو التالي..قالت الفنانة أمينة خليل عن "عاليا"، التى تجسد دورها فى مسلسل "ليه لأ"، "عاليا فيها حاجات مني لكن مش شبهي بنسبة 100%، وماقدرش أقول أن أي شخصية قمت بيها في أي عمل درامي تشبهني بشكل كبير".وأوضحت الفنانة هالة صدقي إنها استمدت شخصيتها في المسلسل من والدتها، لأنها كانت صعبة معها، مضيفة إلى حد ما شخصية هالة في الحقيقة مثل المسلسل فهى شديدة مع ابنتها ولكن في نفس الوقت هى صاحبتها رغم مازال عمر ابنتها11 عاما فقط.وأكدت الفنانة مريم الخشت أن شخصية رضوي في المسلسل لا تشبهها إطلاقاً، معللة ذلك أن رضوى فتاة كل هدفها في الحياة هو الزواج فقط، وليس لديها طموحات أو أحلام أخري.وأوضحت الفنانة ناردين فرج إن شخصية إنجى لا تشبهها فى الحقيقة، فهى شخصية واضحة وصريحة فيما تفعله حتى إذا كان رأيها سيقابل بالنقد أو الرفض، لافتة إلى أن شخصية "سهير" التى تجسدها الفنانة هالة صدقى تمثلها بشكل كبيرفى الواقع، فهى أيضا صارمة فى التعامل مع بناتها.وقالت الفنانة عايدة الكاشف إن شخصية "فرح" صديقة عالية، تشبهها في أشياء كثيرة مثل إنها فتاة متحررة وساخرة في بعض المواقف، كما أيضاً إنها مؤمنة بفكرة استقلال البنات كما ظهرت في المسلسل.وأشارت الفنانة بسنت شوقى إلى أن شخصية نانسي لا تشبهها إطلاقاً، فشخصيتها الحقيقية مختلفة تماماً، موضحة ذلك قائلة: "يعنى أنا مثلا في مشهد الانتقام عندما مسحت نانسي رسالة الدكتوراة لحسين كانتقام، أنا لو ده حصلى عمري ماهنتقم من الشخص وبسيبه لربنا".