صدقى صخر يكشف لـ"الفجر الفني" سبب خوضه تجربة "ليه لأ"

السبت 06/فبراير/2021 - 07:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
أعرب الفنان صدقى صخر عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "ليه لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.

وكشف الفنان صدقى صخر لـ"الفجر الفني" عن سبب حماسه للمشاركة فى مسلسل"ليه لأ"، حيث قال"وجود المخرجة مريم أبو عوف، كانت من العوامل الرئيسية لمشاركتي في العمل، كما أن وجود المؤلفة مريم نعوم، كان له أثر كبير حيث أدركت في هذه اللحظة أن العمل سوف يكون رائعًا، بالاضافة إلى أن معظم فريق العمل أصدقائي، ففكرة العمل مع أصدقائك فكرة مريحة ومشجعة".

يذكر أن مسلسل ليه لأ من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.

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