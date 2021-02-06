طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

فاز محمد يونس بشير بوحويش المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا، عقب الانتخابات التي جرت في سويسرا، الجمعة.





فمن هو "المنفي" الذي سيقود ليبيا خلال الفترة المقبلة؟

1- ينحدر من قبيلة المنفة العربية شرق ليبيا، وهو من مواليد عام 1976.

2- حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة في جامعة طبرق، و

3- من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدارسين في فرنسا تحت لواء "اتحاد طلبة الجماهيرية".

4- كان واحدًا من المتحمسين للثورة التي قادها الرئيس الراحل معمر القذافي عام 1969.

5- في 2012، وبعد الثورة على القذافي فاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام.

6- عينته حكومة الوفاق سفيرًا لها في اليونان.