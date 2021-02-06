طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟
السبت 06/فبراير/2021 - 06:06 ص
فاز محمد يونس بشير بوحويش المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا، عقب الانتخابات التي جرت في سويسرا، الجمعة.
فمن هو "المنفي" الذي سيقود ليبيا خلال الفترة المقبلة؟
1- ينحدر من قبيلة المنفة العربية شرق ليبيا، وهو من مواليد عام 1976.
2- حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة في جامعة طبرق، و
3- من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدارسين في فرنسا تحت لواء "اتحاد طلبة الجماهيرية".
4- كان واحدًا من المتحمسين للثورة التي قادها الرئيس الراحل معمر القذافي عام 1969.
5- في 2012، وبعد الثورة على القذافي فاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام.
6- عينته حكومة الوفاق سفيرًا لها في اليونان.
7- طردته اليونان عقب توقيع الاتفاق المثير للجدل، بين حكومة الوفاق، وتركيا، والذي منح الأخيرة صلاحيات واسعة في المياه الاقتصادية الليبية.
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