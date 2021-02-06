بعد تجسيدها شخصية "زومبا".. شيماء سيف تمازح أصحاب الصلع

السبت 06/فبراير/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


تحدثت الفنانة شيماء سيف، عن استعدادتها للتحضير لشخصية زومبا، خلال مسلسل في بيتنا روبوت والذي يعرض حالياً ويحقق نجاحا ساحقا.

أعربت سيف عن فرحتها بالنجاح الذي حققه مسلسلها الجديد، والذي جسدت فيه شخصية انسان الي يدعي زومبا.

وأضافت خلال لقائها مع الاعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن الشخصية تطلبت منها تحضيرات كثيرة ومجهودات كبيرة.

وقالت :"اللوك في الأول كان شبه خيرية أحمد، و الروبوت زومبا كانت ببروكة شعر قصير، وده خلاني أحرجت أكمل المسلسل قرعة".

وتابعت حديثها، مؤكدة على أن لبس الباروكة الصلعاء كان صعب للغاية وكان اللوك يأخذ وقت كبير جدا وكان الافضل والأسهل الباروكة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالنجاح الذي حققه العمل.

ومازحت الفنانة شيماء سيف، أصحاب الصلع، قائلة :"وأحب أوجه رسالة للناس الصلع مش هقول القرع هو الجو بيبقى ساقعة الصراحة.

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