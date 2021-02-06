عمرو وهبة: الأطفال بتقابلني في الشارع وبيستغربوني بسبب دوري بمسلسل "في بيتنا روبوت"

السبت 06/فبراير/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


أعرب الفنان عمرو وهبة، عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي حققها دوره في مسلسل "في بيتنا روبوت"، من خلال شخصية لذيذ وهو إنسان آلي.

وجاء ذلك من خلال لقاءه عبر برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء أمس، وتحدث عن أن الأعمال التي قدمها من قبل لاقت نجاحات ولكن ليست بهذه السرعة التي حققها من خلال شخصية لذيذ.

وعن ردود الجمهور، قال إن الأطفال تقابله في الشارع ويقفوا وهم مندهشين ويتعاملون معه كما لو كان بالفعل إنسان آلي، كما يظهر خلال أحداث المسلسل.

وألمح وهبة خلال اللقاء، إلى أنه من الممكن في نهاية العمل أن يتبنى الروبوت لذيذ، طفلاً.

يذكر أن في بيتنا روبوت من بطولة عمرو وهبة وشيماء سيف وليللى أحمد زاهر وهشام جمال وحقق أصداء إيجابية كبيرة فور عرضه.

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