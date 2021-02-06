أوس أوس : "كنت هادئ وبخاف من الكلاب وأنا صغير"

السبت 06/فبراير/2021 - 04:45 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
حل النجمين أوس أوس و ويزو ضيفين على رنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة ، ، وتحدثوا عن ذكريات طفولتهم.

وقالت ويزو آثناء استضافتها :" أكثر مادة كنت أحبها العلوم، وابي كان يقول لي مخلفين شوال لأنه كان لا يقدر أن يحملني على يده"

أما عن أوس أوس فتحدث عن طفولته وقال:" كنت هادئ وأخاف من الحيوانات، وأكثرهم الكلاب" ، وقاطعته ويزو وقالا :" أوس أوس مشاغب وشقي كثيرا وكان يمتلك عندما عرفته عربية لونها اصفر اللون؛، ويلف بها ويقوم بعمل مقالب في الجميع"

حرصت الفنانة ويزو على تهنئة صديقها الفنان أوس أوس بعيد ميلاده الذي يصادف هذه الأيام.

ونشرت ويزو صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث وجهت له رسالة خاصة وكتبت: "بدر البدور قمر القمرات چان الچانات".

وأضافت: "كل سنة وأنت جميل وقمر وعسل وعقبال مليون سنة يا حلويات الدنيا ويارب تبقي سنة سعيدة عليك أنت ومراتك وابنك وكل عائلتك يا حبيبي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.

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