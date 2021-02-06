"مينفعش نعرق أو نرمش".. شيماء سيف وعمرو وهبة يكشفان عن صعوبات في بيتنا روبوت

السبت 06/فبراير/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


حل أبطال مسلسل في بيتنا روبوت، ضيوفاً على برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه العمل خلال الفترة الحالية.

وأوضح نجوم العمل شيماء سيف وعمرو وهبة، أن تجسيد شخصية الروبوت أو الإنسان الآلي، ليست بالأمر الهين، حيث أن طبيعة الدور ليس لها نموذج سابق يتم الرجوع له خلال التحضير لها.

وقال وهبة إن من الأمور الممنوعة في التصوير هو التعرق أو الرمش بالعين، وإذا تم ذلك يتم إعادة تصوير المشهد، وهنا تكمن الصعوبة.

وأما عن شيماء، فقد كشفت عن الصعوبة الشديدة في منع تحريك العنينين إبان التصوير، وهذا ما جعل عيناها تدمع كثيرا بعد الانتهاء من التصوير.

في بيتنا روبوت من بطولة عمرو وهبة وشيماء سيف وليللى أحمد زاهر وهشام جمال وحقق أصداء إيجابية كبيرة فور عرضه.

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