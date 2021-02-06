ويزو : كنت مدرسة كيمياء قبل دخولي عالم التمثيل

السبت 06/فبراير/2021 - 04:14 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


حلت الفنانة ويزو ضيفة في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة ، وكان معها الفنان أوس أوس ، وتحدثت عن بدايتها قبل التمثيل، وعن الحب في حياتها.

وقالت ويزوز آثناء استضافتها :" قبل التمثيل كنت مدرسة كمياء في المدرسة، وفي مرة كنت أشرح للطلاب معادلة عن تكوين الملح، في حضور الموجهة وسعدت وأشادت بي، وعند خروجها من الفصل، تكلم طالب وقال شئ فضربته" .

وغن الحب قالت ويزو " الحب ينتج عنه تفاهم وزواج ونكد وهذه معادلة مثل المعادلة الكيمائيه".

حرصت الفنانة ويزو على تهنئة صديقها الفنان أوس أوس بعيد ميلاده الذي يصادف هذه الأيام.

ونشرت ويزو صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث وجهت له رسالة خاصة وكتبت: "بدر البدور قمر القمرات چان الچانات".

وأضافت: "كل سنة وأنت جميل وقمر وعسل وعقبال مليون سنة يا حلويات الدنيا ويارب تبقي سنة سعيدة عليك أنت ومراتك وابنك وكل عائلتك يا حبيبي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.


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